Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch - Zwei Täter festgenommen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am späten Samstagabend (23.11., 23.31 Uhr) gelang es der Polizei zwei Tatverdächtige, bei dem Versuch in ein Einfamilienhaus an der Fürst-Bentheim-Straße einzubrechen, festzunehmen.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte verdächtige Geräusche an Haus und alarmierte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen trafen zeitnah am Tatort ein, umstellten das Gebäude und konnten die beiden noch am Haus befindlichen Einbrecher in Gewahrsam nehmen.

Die beiden Tatverdächtigen gelangten nach ersten Erkenntnissen nicht in das Haus und müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren der Polizei stellen.

