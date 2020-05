Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Eigentümer eines aufgefundenen Damenfahrrades

Hildesheim

Lamspringe (hop): Am Freitag, 24.04.2020, gegen 11:30 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth ca. 1000 Meter vor dem Ortseingang von Lamspringe aus Richtung Rhüden kommend (L 466) ein rotes Damenfahrrad aufgefunden. Es handelt sich hierbei um ein Fahrrad der Marke Sunline (26 Zoll) mit einem schwarzen Sattel, schwarzem Gepäckträger und schwarzen Griffen. Das Fahrrad ist ausgestattet mit einer 6-Gang-Nabenschaltung. Auffällig ist der an die Lenkerstange befestigte,schwarze Metallfahrradkorb. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit entsprechenden Nachweisen mit der Polizei in Bad Salzdetfurth oder der Polizei in Lamspringe (05183/50199-0)in Verbindung zu setzen.

