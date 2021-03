Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Frauen bei Unfall auf Waldweg leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstagmorgen verletzten sich zwei Frauen bei einem Unfall auf einem Waldweg im Bereich des Baukeyin in Vorhalle. Eine 53-jährige Pedelecfahrerin fuhr gegen 9:30 Uhr auf dem Radweg und wollte nach bisherigen Erkenntnissen ein Ehepaar überholen, das zu Fuß unterwegs war. Beim Vorbeifahren touchierte sie die 50-jährige Frau am linken Arm und kam dabei zu Fall. Beide Frauen verletzten sich leicht, wollten aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Durch den Unfall entstand kein Sachschaden. (ra)

