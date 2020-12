Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand in Wohnhaus mit leichtem Personenschaden

NiederdürenbachNiederdürenbach (ots)

Am 13.12.2020 kam es gegen 09:46 Uhr zum Brand eines Eckschrankes in einem Einfamilienhaus in der Brohltalstraße in Niederdürenbach. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Am Gebäude ist kein erkennbarer Schaden entstanden. Die Bewohner wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Brohltalstraße vollständig gesperrt.

