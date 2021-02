Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vermeintlicher Wohnungsbrand (16.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Rauchentwicklung hat am frühen Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Straße "An der Schelmengaß" geführt. Ein Brandmelder hatte in der Wohnung einer 63-Jährigen Frau ausgelöst, nachdem es in ihrer Wohnung stark qualmte. Grund war verkohltes Essen, dass auf dem eingeschalteten Herd stand. Die Bewohnerin bekam davon nichts mit. Sie schlief tief und fest einen Rausch aus. Vorsorglich brachte sie ein Rettungswagen in eine Klinik. Die Rettungskräfte konnten unverrichteter Dinge wieder abziehen, nachdem sie die Wohnung durchgelüftet hatten. Sachschaden war nicht entstanden.

