Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Landkreis Tuttlingen) Parkendes Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen (15.02.2021)

Balgheim (ots)

Ein parkendes Fahrzeug hat am Montagabend gegen 19 Uhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Tuttlinger Straße beschädigt. Danach hat er sich der Unfallflüchtige aus dem Staub gemacht. An dem blauen Mitsubishi, dessen 42-jähriger Eigentümer nun auf rund 500 Euro Schaden sitzen bleibt, sind nun deutliche Kratzer am vorderen linken Kotflügel sichtbar. Die Polizei Spaichingen sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Nummer 07424 9318-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell