POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 13/15.11.2020 ++

LüneburgLüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg: Am Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser im Bereich der Stadt und des Landkreises. Zu einem Einbruchsversuch kam es am Freitagnachmittag in Lüneburg in der Osterwiese. Hier wurde zur gleichen Zeit ein dunkler Kastenwagen mit einem ausländischen Kennzeichen bemerkt. Zwei Männer mit dunklen Haaren hätten sich zudem die Häuser in der Umgebung angesehen. Gegen 15.30 Uhr sei es dann zum Versuch des Aufhebelns einer Terrassentür gekommen. Das Kennzeichen des Wagens konnte leider nicht abgelesen werden. Wenig später, zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr wurde dann in der Bögelstraße die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt und das Haus wurde durchsucht. Es wurde u.a. Schmuck entwendet. In Westergellersen war dann am Samstag zwischen 16.20 Uhr und 19.40 Uhr in Pipendahlsfeld ein Einfamilienhaus betroffen. Ebenfalls nach Aufhebeln der Terrassentür wurde das Haus durchsucht. Zurzeit kann noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Am Samstagmittag wurden erneut Personenkontrollen im Bereich der St. Johanniskirche durchgeführt. Hierbei konnten in der Unterhose eines 20-jährigen Mannes diverse Betäubungsmittel festgestellt werden, die offensichtlich verkaufsbereit verpackt waren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Drogen wurden beschlagnahmt.

Ein dreister Ladendieb lud sich seinen Einkaufswagen am Samstag gegen 15.40 Uhr mit Lebensmitteln im Wert von knapp 200,-EUR voll und fuhr damit an der Kasse eines Discounters in der Bleckeder Landstraße vorbei nach draußen. Eine Angestellte lief ihm nach und konnte den Einkaufswagen sichern. Der Dieb flüchtete und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr wurde eine 54-jährige Frau aus Amelinghausen mit ihrem Pkw fahrend in Lüneburg angehalten und kontrolliert. Sie stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und pustete einen Wert von 2,37 %o. Nachdem ihr eine Blutprobe entnommen worden war, wurde der Führerschein beschlagnahmt.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Teilen Bardowicks zu Stromausfällen. In der Großen Straße war zuvor ein Autofahrer gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und hatte diesen komplett zerstört. Er fuhr anschließend unerlaubt davon. Ein Mitarbeiter der Avacon erschien noch in der Nacht am Unfallort und behob den Schaden provisorisch.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag kam es vereinzelt zu Bränden. So wurden gegen 04.30 Uhr mehrere Altpapiercontainer am Kurpark angesteckt. Wenig später brannte dann auf der Baustelle auf der ehem. Schlieffenkaserne auf dem Gelände des Gebietes Hanseviertel Ost ein Aufenthaltscontainer komplett ab. Auch ein Toilettenhäuschen wurde beschädigt. Im ersten Fall wird von Brandstiftung ausgegangen, beim Baucontainer kann es nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Funkstreife am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr fiel in der Theodor-Heuss-Str. ein Pkw auf, der verdächtig auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes stand. Er sollte kontrolliert werden, der Fahrzeugführer gab dann jedoch Gas und flüchtete. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, die schließlich zwischen einem Kipppoller und einem Zaun im Wohngebiet Kaltenmoor endete. Der flüchtige Pkw blieb dort stecken. Beide Insassen flüchteten anschließend zu Fuß, der mutmaßliche Fahrer konnte jedoch nach einem kurzen Sprint durch einen Beamten festgenommen werden. Der 26-jährige Lüneburger mit Migrationshintergrund stand offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Einen Führerschein hat er nicht und das Fahrzeug war zudem kurz zuvor entwendet worden. Ebenfalls im Rahmen der Streife fiel kurz zuvor gegen 07.20 Uhr ein Fahrer eines Pkw auf, der aus einer Tankstelle Vor dem Neuen Tore kam. Er hatte zu dieser frühen Tageszeit zwei Bierdosen in der Hand, die er offensichtlich zuvor in der Tankstelle gekauft hatte. Er verließ sodann das Gelände mit seinem Pkw und wurde schließlich im Schnellenberger Weg gestoppt. Hier wurde ein Alkoholwert von 1,57 % festgestellt. Neben einer Blutprobe wurde auch hier der Führerschein eingezogen.

Im Verlaufe des Wochenendes wurde auch durch die Polizei die Vorgabe zum Tragen der Mund-Nasenbedeckung im Bereich der Lüneburger Innenstadt kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Fußgänger an die Vorgaben halten, einige wenige jedoch nicht. Insgesamt wurden 46 Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, die vom Gesundheitsamt des Landkreises weiterverfolgt werden.

Polizeikommissariat Lüchow:

Verstöße gegen Corona-Auflagen

Auch am Wochenende wurde wieder ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Richtlinien der geltenden Corona-Verordnung gelegt. Im Zuge dessen wurden Kontrollen durchgeführt sowie festgestellte Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Nötigung im Straßenverkehr auf der B493

Am Freitagnachmittag befuhr ein PKW-Führer die Bundestraße 493 von Gartow kommend in Richtung Woltersdorf. Kurz hinter der Örtlichkeit Klein Breese fuhr dieser hinter einem LKW. Dort wurde der PKW-Führer von einem anderem PKW überholt, welcher sich zwischen dem LKW und dem Fahrzeugführer schob. Um eine Kollision zu verhindern, musste der PKW-Führer stark abbremsen. Ob die dahinter befindlichen Kraftfahrzeuge von der Gefahrenbremsung betroffen waren, ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Vermisste Person in Bergen an der Dumme

Im Bereich Bergen an der Dumme kam es Samstagnachmittag zu einer Fahndung nach einer vermissten, älteren Person. Im Zuge der Suche wurden Personenspürhunde, die örtliche Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am frühen Abend wurde die vermisste Person durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Lüchow in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bergen aufgefunden und auf Grund einer leichten Unterkühlung an den Rettungsdienst übergeben.

Hausfriedensbruch in Höhbeck

Am Samstagmittag wurden durch einen Anwohner Personen auf dem 344 Meter hohen Funkmast der Funkübertragungsstelle Gartow in Höhbeck gemeldet. Die zwei Personen konnten in der Folge durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt und nach deren Abstieg kontrolliert werden. Die zwei Niederländer bestiegen den Funkmast nach eigenen Angaben als "Roofing"-Fans. Dabei handelt es sich um einen fragwürdigen Trend, bei welchem Personen ungesichert hohe Bauwerke besteigen.

Gefährdung des Straßenverkehrs in Bösel

Am Samstagnachmittag fuhr ein Fahrzeugführer in Bösel auf der falschen Fahrbahnseite und wich einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin erst kurz vor einem Zusammenprall aus. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung suchte den Fahrzeugführer auf und stellte bei diesem den Einfluss von alkoholischen Getränken fest. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung in Clenze

In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte eine männliche Person lautstark in der Langen Straße in Clenze. Hierbei wurde ein Fahrradständer durch Herausreißen aus der Bodenverankerung beschädigt.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B248

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der B 248 zwischen Jameln und Platenlaase zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der Fahrzeugführer kam alleinbeteiligt, aus bisher ungeklärter Ursache, in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Straße befindlichen Baum. Der Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt in das Krankenhaus nach Dannenberg verbracht.

Sachbeschädigungen im Bereich Wustrow

Am Sonntagvormittag wurden an den Kriegerdenkmälern in Wustrow und Güstritz Sachbeschädigungen durch rote Farbe festgestellt und polizeilich aufgenommen. Zu möglichen Tätern konnten keine Feststellungen gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow entgegen.

Polizeikommissariat Uelzen:

Ohne Führerschein unterwegs Am Samstag, den 14.11.20, gegen 07:00, wird durch die Polizei ein PKW kontrolliert. Kurz vor der Kontrolle können die Polizisten einen Fahrerwechsel im PKW beobachten. Weder nun die15-Jährige auf dem Beifahrersitz noch ihr männlicher 24-Jähriger Begleiter sind im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein. Da beide Personen keinen Führerschein vorweisen können, wird der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei sichergestellt.

Häusliche Gewalt Am Samstag, den 14.11.20, gegen 18:00 Uhr, ist es bei einer Familie in Uelzen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Zwischen dem Ehemann, einem 42-Jährigen und seiner 35-Jährigen Ehefrau sei zunächst ein verbaler Streit entbrannt, welcher in einer Körperverletzung zum Nachteil der 35-Jährigen Ehefrau geendet sei. Im Rahmen der Auseinandersetzung ist es auch noch zu einer weiteren Körperverletzung zwischen der 60-Jährigen Mutter der Ehefrau und dem 42-Jährigen Ehemann gekommen. Der 42-Jährige ist durch die Mutter leicht verletzt worden. Durch die Polizei wird der Ehemann für 10 Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Gegen den Ehemann sowie gegen die Mutter sind Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.

Geschwindigkeitskontrolle Am Samstag, den 14.11.20, um die Mittagsstunden führte die Polizei Uelzen eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich des Uhlenring (Bundestraße 4) durch. Insgesamt sind 20 Fahrer zu schnell unterwegs gewesen. Drei der Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Tagesschnellster war ein 26-Jähriger Mann aus dem Bereich Gifhorn. Er wurde mit 161 km/h gemessen. Ihn erwartet eine nicht unerhebliche Geldbuße und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Samtgemeinde Bad Bevensen

Flucht vor der Polizei mit anschließendem Verkehrsunfall Am Samstag, den 14.11.2020, gegen 23:00 Uhr, fiel der Polizei ein PKW BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtbereich Bad Bevensen auf. Die Polizei versuchte den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen, doch dieser beschleunigte seinen PKW stark und versuchte der Polizei zu entkommen. In Secklendorf endete die Fahrt mit einem Unfall. Der PKW kam in einer Kurve ins Schlingern und kollidierte mit einem Zaun sowie einer Feldsteinumrandung. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer fußläufig. Im weiteren Verlauf konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 18-Järhigen jungen Mann aus der Samtgemeinde Bad Bevensen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

