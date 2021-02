Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Graben-Neudorf - Treffen in Lokal trotz Verbot

Karlsruhe (ots)

In einem wegen Umbaumaßnahmen wohl geschlossenen Lokal in Graben-Neudorf wurden am Freitagnacht, gegen 0 Uhr, vier Personen beim Karten spielen angetroffen.

Mitarbeiter der Gemeinde Graben-Neudorf waren bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich wohl zu nächtlicher Stunde in einem Lokal in der Pestalozzistraße in Graben öfter Personen aus unterschiedlichen Haushalten einfinden, um sich entgegen der derzeit geltenden Regeln zu treffen. Bei einer Überprüfung durch Polizeibeamte, wurden wohl insgesamt vier Personen angetroffen, die dort Karten spielten. Einem der Anwesenden war offenbar bekannt, dass die Gaststätte derzeit renoviert wird, und deshalb eine Eingangstür nicht verschlossen ist. Dies nutzte man scheinbar zu dem Treffen im Freundeskreis entgegen der derzeit geltenden Regeln.

Alle Anwesenden mussten die Gaststätte verlassen und die Regelverstöße werden konsequent geahndet.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell