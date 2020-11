Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim a. d. Weinstr.) - Fahren unter Drogeneinfluss

Wachenheim an der WeinstraßeWachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 21.11.2020, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem PKW die Bundesstraße 271 auf Höhe von Wachenheim an der Weinstraße. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Dürkheim wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit konnten drogentypische Erscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogen-Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Dame wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihr Führerschein wurde bis zum Eintreten von Nüchternheit sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; sie erwartet nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

