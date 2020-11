Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

FreinsheimFreinsheim (ots)

Am 20.11.2020 gegen 04:45 Uhr befuhr der 66-jährige Geschädigte mit seinem Mofa die Straße Im Kitzig und wollte nach links in die Martinsstraße einbiegen. Hierbei verspürte der Mann einen Druck und ein Ziehen am Hals. Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass ein Nylonfaden zwischen zwei Häusern gespannt wurde. Dieser befand sich auf einer Höhe von 135-140cm. Unbekannte Täter spannten diesen Nylonfaden über die Straße. Der 66-jährige Mofafahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Wenn Sie Hinweise zu Personen haben, die Ihnen in dem Bereich aufgefallen sind, melden Sie sich bitte bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

