Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

GrünstadtGrünstadt (ots)

Am Samstag, 21.11.2020 gegen 21:00 Uhr wurde ein 43-jähriger Fahrer eines Nissan in der Bitzenstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC, Ampehtamin und Methamphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer zudem eine Blutprobe entnommen.

