POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw-Anhänger gestohlen

Karlsruhe (ots)

Einen Lkw-Anhänger stahlen Unbekannte in der Nacht vom 04. auf 05. Februar in Karlsruhe. Der Anhänger war abgekoppelt hinter dem Lkw auf Stellplätzen entlang der Fahrbahn der Willy-Brand-Allee, in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Nach den bisherigen Feststellungen dürften die Diebe das pneumatische Bremssystem des Anhängers mittels mobilem Kompressor geöffnet haben. Anschließend wurde der rollfähige Anhänger auf die Fahrbahn gezogen und an ein Zugfahrzeug angekoppelt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

