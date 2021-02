Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Hochmössingen, Lkr. Rottweil) Unbekannter hebelt am Zigarettenautomat 16.02.2021

Hochmössingen (ots)

Ein Unbekannter hat am letzten Wochenende versucht, einen älteren Zigarettenautomaten im Grundhofweg aufzubrechen. Dabei richtete er einigen Schaden an. Offenbar schaffte es der Täter aber nicht, den Automaten zu öffnen und an den Inhalt zu kommen, obwohl das Gehäuse eine Handbreit aufgebogen wurde. Welches Werkzeug der Täter benutzt hat, kann die Polizei nicht eindeutig bestimmen. Sie sucht Zeugen, die zwischen Freitag und Dienstagmorgen etwas Auffälliges in der Nähe des dortigen Friseursalons beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423 8101-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell