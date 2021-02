Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Unbekannter entwendet zwei Pakete mit Kleidung aus einem unverschlossenen Auto (16.02.2021)

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, etwa in der Zeit von Mitternacht bis 03 Uhr, hat ein unbekannter Täter zwei vorbereitete "Retouren-Pakete" aus einem in der Jahnstraße vor Gebäude Nr. 12 unverschlossen abgestellten VW gestohlen. In den beiden Paketen befanden sich verschiedene Kleidungsstücke im Wert von über 600 Euro. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) ermittelt nun wegen des begangenen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

