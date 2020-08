Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Holztransport mit über 12 Tonnen zu viel gestoppt

Badem/Bernkastel-Kues (ots)

Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der Polizeidirektion Wittlich stoppten am heutigen Morgen auf der BAB A-60 bei Badem einen Holztransporter welcher deutlich überladen war. Der gestoppte Holztransport war mit Buchenstämmen beladen, welche in der Gemarkung Irmenach (Hunsrück) geladen wurden und auf dem Weg in eine Holzverarbeitende Firma waren. Bei einer Verwiegung des Holztransportes auf einer Waage wurde das Gesamtgewicht mit knapp 52,5 Tonnen, über 30% über dem erlaubten, verwogen. Erlaubt sind hier lediglich insgesamt 40 Tonnen. Die Weiterfahrt des Holztransportes wurde umgehend untersagt und ein Teil der geladenen Holzstämme musste der Fahrer an geeigneter Örtlichkeit abladen und konnte dann seine Fahrt an seinen Bestimmungsort fortsetzen. Zudem stoppten die Beamten bereits am gestrigen Tage in Berknkastel-Kues einen niederländischen Gliederzug, welcher zu lang war und statt die erlaubten 18,75m vor Ort mit 19,25m vermessen wurde. Somit war der Lkw-Zug 50cm länger als erlaubt. Aus diesem Grunde und weil der Fahrer vor Fahrtantritt seine erforderliche Ruhezeit von mindestens 11h nicht eingehalten hatte, wurde dem Fahrer eine Ruhepause verordnet und die Weiterfahrt wegen der Überlänge des Lkw-Zuges untersagt. Den Lkw übernahm am späten Abend ein anderer Fahrer der niederländischen Firma. Die ausziehbare Deichsel des Gliederzuges konnte vor Ort soweit eingezogen und gekürzt werden, dass der Gliederzug wieder ordnungsgemäß lang war. Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen der Überladung des Holztransportes sowie wegen der Überlänge. Die Unternehmen erwartet derweil ebenfalls ein Bußgeld.

