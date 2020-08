Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchsversuch-Zeugen gesucht

Olzheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in Olzheim zu einem Einbruchsversuch in ein Nebengebäude einer Tankstelle, wo auch ein Geldausgabeautomat verbaut ist. Der oder die unbekannten Täter wurden jedoch durch die akustische Alarmanlage gestört und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei Prüm.

