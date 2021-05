Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Gebäudebrand in Fuldabrück

Kassel (ots)

Am 4.5.2021, um 03:20 Uhr, wurde ein Wohnhausbrand in Fuldabrück-Dörnhagen, Baunsbergstraße, gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Reihenhaus in Brand. Die beiden einzigen Bewohner, ein Ehepaar, konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Einer der beiden, sowie ein Nachbar, erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgas und werden in einem Krankenhaus behandelt. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Die Feuerwehr versucht zurzeit, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Derzeit wird der Gebäudeschaden auf ca. 300.000,-EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Westphal, Polizeihauptkommissar

