Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motoroller versucht sich einer Kontrolle zu entziehen

Flammersfeld (ots)

Am 01.02.2021 gegen 14:30 Uhr wurde ein Funkstreifenwagen im Rahmen einer Streife in der Ortschaft Flammersfeld auf einen Motoroller aufmerksam, der aus einer Seitenstraße auf die Beamten zufuhr. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer stark und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach Missachtung von Anhaltezeichen konnte der Fahrer letztendlich in der Ortschaft Ahlbach gestoppt werden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Des Weiteren war der Roller nicht versichert. Zu guter Letzt verlief ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der 20-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld muss sich künftig in diversen Verfahren für sein Verhalten verantworten.

