Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Unbekannter zerkratzt Auto (05.10.2020)

Spaichingen (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter am Montag in der Zeit von 05.30 Uhr bis 15 Uhr im Dellinger Weg, indem er den Kofferraumdeckel eines schwarzen Jeep Compass zerkratzte. Der Jeep stand auf einem Firmenparkplatz. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell