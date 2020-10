Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Geparktes Auto zerkratzt (04.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, begangen hat. Der Täter zerkratzte die rechte Seite eines grauen Ford Focus, der vor dem Gebäude Berliner Straße 54 geparkt war. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

