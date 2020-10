Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Kindergartenwand besprüht (02.10.-05.10.2020)

Spaichingen (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in der Lembergstraße die Außenfassade des Kindergartens "Sonnenschein" mit schwarzer Farbe. Der unleserliche Schriftzug verursachte Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu wenden.

