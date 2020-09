Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagvormittag wurden bei einem Vorfahrtsunfall auf der Landesstraße 401 zwei Personen leichtverletzt. Eine 25-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Mainz-Bingen wollte, von der Bundesstraße 48 kommend, nach links auf die Landesstraße 401 abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines in Richtung Lohnsfeld fahrenden PKW, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. |pirok

