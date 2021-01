Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0043 --Angebliche Einbrecher in der Vahr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, Neue Vahr Südost, Carl-Goerdeler-Straße Zeit: 15.01.21, 15:00 Uhr

Am Freitag rief ein 20 Jahre alter Mann aus der Vahr die Polizei, da angeblich Einbrecher in seiner Wohnung sein sollten. Anstatt auf Einbrecher, trafen die Einsatzkräfte auf den 20-Jährigen selbst, der mit einem Messer bewaffnet war.

Gegen 15 Uhr schilderte der junge Mann am Notruf, dass sich Einbrecher in seiner Wohnung in der Carl-Goerdeler-Straße befinden würden. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte konnten vor Ort mit dem Anrufer über ein geöffnetes Fenster kommunizieren. Er gab an, seine Zimmertür zuzuhalten, um sich vor den Eindringlingen zu schützen. Die Polizisten verschafften sich mittels einer Ramme Zutritt zu der Wohnung des Mannes, in der sich offensichtlich keine fremden Personen befanden. Stattdessen trat der 20-Jährige mit einem Fleischermesser in der Hand vor die Beamten. Unter Androhung der Schusswaffe forderten die Einsatzkräfte den Mann auf, das Messer fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam er zögerlich nach und ließ sich widerstandslos festnehmen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er mit zu einer Wache genommen, wo er weiterhin daran festhielt, dass sich Einbrecher in seiner Wohnung befanden. Laut eigenen Angaben hatte er am Vormittag Drogen konsumiert.

Die Staatsanwaltschaft Bremen erwirkte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. Hierbei wurden diverse Drogen, Messer und Mobiltelefone beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell