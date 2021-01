Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0040 --Verkehrsunfälle auf der A27--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Autobahn 27, Fahrtrichtung Cuxhaven und Hannover, Höhe Anschlusstelle Überseestadt Zeit: 15.01.21, 05:10 Uhr und 06:35 Uhr

Am Freitagmorgen kam es auf der Autobahn 27 in Höhe der Anschlussstelle Überseestadt zu zwei Verkehrsunfällen. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Aufgrund von Bergungsmaßnahmen kam es auf der Autobahn in beide Fahrtrichtungen zu längeren Staus.

Gegen 05:10 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Opel Corsa von der Anschlussstelle Überseestadt auf die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven auf. Als der Bremer vom rechten Fahrstreifen auf den Rastplatz Fahrwiesen einfuhr, kollidierte er mit dem Heck einer vorausfahrenden Sattelzugmaschine. Die Fahrzeuge kamen schließlich ineinander verkeilt in der Parkplatzeinfahrt zum Stehen. An beiden entstand Sachschaden. Der 49-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt, der Opel-Fahrer erlitt durch den Aufprall Verletzungen an Bein und Schulter. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Verkehrsunfall. Gegen 06:35 Uhr befuhr der 44-jährige Fahrer eines Sattelzuges den mittleren Fahrstreifen der Autobahn 27 in Richtung Hannover. In Höhe der Anschlussstelle Überseestadt übersah er aus bisher ungeklärten Gründen die vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Fahrzeuge. Der LKW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit einem Renault Clio jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Kleinwagen und prallte wiederum gegen das Heck eines vorausfahrenden Suzukis. Der Renault Clio kam schließlich an einer Schutzplanke zum Stehen. Die 33-jährige Fahrerin sowie der 55 Jahre alte Suzuki-Fahrer wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten kam es auf der Autobahn 27 in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Staus. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an.

