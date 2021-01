Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0039 --73-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, Neu-Schwachhausen, Zur Munte Zeit: 14.01.2021, 14:05 Uhr

Am Donnerstagmittag verlor ein 50 Jahre alter Taxifahrer in Schwachhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr gegen vier Autos und verletzte dabei eine 73 Jahre alte Frau.

Der 50-Jährige setzte um kurz nach 14 Uhr bei laufendem Motor eine Frau in der Straße "Zur Munte" ab, als zeitgleich bereits zwei neue Fahrgäste in das Taxi stiegen. Um der Frau aus dem Fahrzeug zu helfen, verließ der Taxifahrer kurzzeitig sein Auto. Während er wieder einstieg, setzte das Taxi sich plötzlich in Bewegung. Der 50-Jährige versuchte das Fahrzeug zu stoppen und verwechselte dabei nach eigenen Angaben in der Hektik das Gas- mit dem Bremspedal. Daraufhin fuhr er los und beschädigte vier am Fahrbahnrand geparkte Autos. Dabei verletzte er auch eine 73-Jährige, die gerade dabei war, ihren Hund aus einem der vier Fahrzeuge zu holen. Die Frau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Auto der Seniorin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

