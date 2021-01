Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0038 --Einbruch in Moschee--

Ort: Bremen-Hemelingen, Hemelinger Bahnhofstraße Zeit: 14.01.21, 18:30 Uhr - 15.01.21, 07:20 Uhr

Bislang unbekannte Einbrecher brachen im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag in eine Moschee in Hemelingen ein und entwendeten Bargeld aus mehreren Spendenboxen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der oder die Einbrecher drangen durch ein Fenster in den Gebetsraum der Moschee ein, brachen dortige Spendenboxen auf und entnahmen daraus Bargeld. Hiernach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei fragt: Wer hat zwischen Donnerstag und Freitag in der Hemelinger Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben?

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

