Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Raiffeisenmarkt

Northeim (ots)

Dassel, Ilmebahnstraße, Montag, 27.07.2020, 18.10 Uhr - Dienstag, 28.07.2020, 07.25 Uhr

MARKOLDENDORF (köh) - In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in einen Raiffeisenmarkt in Markoldendorf ein und entwendeten eine höhere Summe Bargeld. Die unbekannten Täter wirkten gewaltsam auf eine Feuerschutztür ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Aus einem Büro wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, teilen diese bitte der Polizei in Northeim unter Telefon 05551-70050 mit.

