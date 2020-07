Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlüsselbund aufgefunden

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim / Heckenbeck, Samstag, 25.07.20, 12.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 27.07.20 wurde bei der Polizei Bad Gandersheim ein Schlüsselbund mit 13 Schlüsseln abgegeben. Der Finder gab an, dieses Schlüsselbund am Samstag, 25.07.20 bei einer Fahrradtour im Bereich Heckenbeck an der Straße liegend aufgefunden zu haben. Die Schlüssel sind teilweise sehr markant und daran recht gut wieder zu erkennen. Eigentümer, die solch ein Schlüsselbund vermissen, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

