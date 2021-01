Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0042 --Remmidemmi in der Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Bachstraße Zeit: 15.01.21, 14:45 Uhr

In der Bremer Neustadt warf am Freitagnachmittag ein 39 Jahre alter Mann mehrere Gegenstände aus dem Fenster. In seiner Wohnung entdeckten alarmierte Einsatzkräfte zudem Cannabispflanzen und Material zum weiteren Anbau.

Gegen 15:00 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil in einem Mehrparteienhaus in der Bachstraße ein Mann randalierte und Gegenstände aus dem Fenster warf, darunter einen Glastisch und Tassen. Zwei vorbeilaufende Passanten konnten rechtzeitig ausweichen und blieben glücklicherweise unverletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 39-Jährigen im Hausflur des mehrgeschossigen Gebäudes an. In seiner Wohnung fanden die Polizisten Cannabispflanzen und diverses Equipment zum Anbau. Die aufgefundenen Gegenstände und Pflanzen wurden beschlagnahmt.

Der verhaltensauffällige Bremer wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Neben einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, muss der Mann nun auch mit Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

