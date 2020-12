Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeibeamte nehmen Einbrecher fest

PlettenbergPlettenberg (ots)

Gestern, 23.45 Uhr, versuchten zwei Männer Gussbronze-Barren aus einer Firma an der Grünestraße zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete das Treiben und rief die Polizei. Zuvor hatten sie sich an einem Rolltor zu schaffen gemacht. Als die Beamten eintrafen, nahmen die Verdächtigen die Beine in die Hand. Polizeibeamten gelang kurze Zeit später die Festnahme eines Tatverdächtigen aus Plettenberg (20). Ein Fahrzeug sowie die Tatbeute wurden in der Nähe gefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

Andere Einbrecher waren ebenso glücklos. Sie versuchten bereits zwischen dem 9.12., 13 Uhr und 10.12., 11 Uhr, die Eingangstür zu einem Geschäft am Obertor aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

