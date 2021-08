Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Drogenhändler nach Deutschland überstellt

Weil am Rhein (ots)

Ein wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels europaweit gesuchter Mann, wurde jetzt von den Schweizer Behörden der Bundespolizei überstellt. Der Gesuchte befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagmittag (05.08.2021) wurde ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Autobahnübergang Weil am Rhein an die Bundespolizei überstellt. Er steht im Verdacht Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Da er für das Gericht nicht erreichbar war, wurde er mit Europäischem Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizei führte den Mann dem Haftrichter vor, der die Untersuchungshaft anordnete. Danach wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell