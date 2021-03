Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Störungen bei der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei Bad Zwischenahn - Notruf nicht betroffen +++

Oldenburg (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts ist die Telefonanlage der Polizei Bad Zwischenahn aktuell gestört.

Die Behebung der Störung wird vorraussichtlich bis Donnerstag andauern.

In dringenden Fällen ist die Polizeiwache am Friedhofsweg in Oldenburg über die 0441 - 7904115 erreichbar. Der Notruf ist nicht betroffen und steht uneingeschränkt zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell