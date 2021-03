Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mädchen von Mann angegriffen und verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Montag wurde ein 11-Jähriges Mädchen durch einen bisher unbekannten Mann angegriffen und verletzt.

Am Montag, den 22.03.2021, war gegen 18.45 Uhr ein 11-Jähriges Mädchen gemeinsam mit ihrer 12-Jährigen Freundin auf dem Weg zu einer Bushaltestelle. An der Donnerschweer Straße, in Höhe eines Kioskes im Bereich der Weser Ems Halle, trat plötzlich ein Mann an die beiden Mädchen heran. Dieser packte das 11-Jährige Mädchen an der Schulter und warf es auf den Boden. Anschließend schlug dieser der jungen Oldenburgerin mit der Faust auf den Rücken. Erst dann kam ein zweiter Mann hinzu, der den Schläger von einer weiteren Tat abhielt. Dieses nutzten die Mädchen aus und rannten weg , anschließend erzählten sie ihren Eltern von dem Geschehenen. Durch die Tat wurde das 11-Jährige Mädchen leicht verletzt. Den Täter beschrieben beide Mädchen als männlich und ca. 35-40 Jahre alt. Die Person soll dunkel bekleidet gewesen sein mit kurzen, blonden Haaren. Nach der Tat sprachen die beiden Kinder noch eine weibliche Radfahrerin an, auch weitere Personen sollen sich im Nahbereich befunden haben. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen der Tat, die Angaben hierzu machen können. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 an die Polizei wenden. (333660)

