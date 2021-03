Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungsbrand in Oldenburg - Mann tot aufgefunden +++

Oldenburg (ots)

Nach einem Brand in einer Wohnung am Bahnhofsplatz in Oldenburg ist am frühen Dienstagmorgen ein 62-Jähriger Oldenburger tot aufgefunden worden.

Der Feuerwehr wurde gegen 07.21 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Mehrfamilienhauses gemeldet und Rettungskräfte alarmiert. Während der umfangreichen Löscharbeiten kam es zwischenzeitlich, aufgrund von Absperrmaßnahmen, zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Hauptbahnhofs.

Zur Brand- oder Todesursache liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt diesbezüglich.

