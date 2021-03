Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Gebäudeschaden eines Stalles nach Gasverpuffung++++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 21.03.21, gegen 10:49 Uhr wurden die Feuerwehr und Polizei alarmiert, da es in Bad Zwischenahn, Ortsteil Langebrügge, Hüllsteder Straße in einem Schweinestall zu einer Verpuffung infolge eines Gasleckes gekommen war. Nach bisherigem Ermittlungsstand war aus einem Anschlussschlauch einer Gaswärmelampe Gas ausgetreten und hatte sich entzündet. Durch die Verpuffung wurden Teiles des Daches abgedeckt und eine bisher nicht bekannte Anzahl der im Stall befindlichen Tiere verletzt und zum Teil verendet. Durch die Feuerwehr wurde das Dach gesichert, am Stall entstand Gebäudeschaden, eine Einsturzgefahrgefahr bestand nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die verletzten Tiere wurden durch einen Tierarzt versorgt. Die Hüllsteder Straße wurde im Zeitraum der Maßnahmen am Ereignisort gesperrt.

