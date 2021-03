Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Apen: Pkw fährt gegen Stromverteilungskasten, Stromausfall in mehreren Haushalten+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagabend befuhr gg. 21:53 Uhr ein 19jähriger Autofahrer aus Apen die Ammerlandstraße in Fahrtrichtung Apen. Als er mit seinem VW Golf nach rechts in die Marschstraße abbiegen wollte, kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen dort aufgestellten Stromverteilungskasten. Der Pkw kam stark beschädigt im Straßengengraben zum Stehen, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Durch den zerstörten Stromverteilungskasten fiel nach Angaben des Stromversorgers der Strom in etwa acht Haushalten im Nahbereich der Unfallstelle aus, die Reparaturarbeiten dauern an.

Da sich bei dem Fahrzeugführer, der sich noch in der Führerscheinprobezeit befand, Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung ergaben, wurde eine Blutrobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der durch den Unfall verursachte Sachschaden dürfte mehr als 10000,--Euro betragen.

