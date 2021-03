Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Nagelstudio +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen unbekannte Einbrecher in die Räume eines Nagestudios an der Donnerschweer Straße ein und entwendeten dort ein Sparschwein mit Bargeld.

Im Zeitraum zwischen 18 und 6 Uhr hatten die Täter die Glasscheibe in der Eingangstür eingeschlagen und konnten auf diese Weise das Gebäude betreten. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (306998)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell