POL-OL: +++ Radfahrerin lebensgefährlich verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Eichenstraße ist am Mittwochmorgen eine 63-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Nach Aussage der behandelnden Ärzte besteht Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich um 8.10 Uhr, als der Fahrer eines VW Crafter vom Osterkampsweg kommend nach rechts in die Eichenstraße einbiegen wollte. Dabei missachtete er den Vorrang der Radfahrerin, die den Ermittlungen zufolge die Eichenstraße in Richtung Blücherstraße überqueren wollte. Der Transporter erfasste die Radfahrerin, die daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Die 63-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm Ermittlungen gegen den 53-jährigen, mutmaßlichen Unfallverursacher auf. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (307686)

