Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke - Alleinbeteiligt gegen einen Baum, dadurch verletzt++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

- Alleinbeteiligt gegen einen Baum, dadurch verletzt++

Am Montag, 15.03.2021, gg. 19:50 Uhr, kam es in 26655 Westerstede, im Einmündungsbereich der Marianne-Scheelken-Straße (Neubaugebiet) Ecke Neue Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der 24-jährige Unfallbeteiligte aus der Stadt Westerstede befuhr mit seinem Pkw VW aus dem Einmündungsbereich des Neubaugebiet Tannenloge und wollte nach links in die Neue Straße einbiegen. Hierbei kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Alleinbeteiligte verletzt und musste dem Klinikum Westerstede zugeführt werden. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des 24-jährigen Unfallbeteiligten starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alcotest verlief positiv. Dem Unfallbeteiligten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. An dem Fahrzeug des Alleinbeteiligten entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell