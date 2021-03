Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall mit drei Verletzten und Vollsperrung der A 28 +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 15.03.2021, kam es gegen 16.20 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Neuenkruge zu einem Verkehrsunfall, der zu einer mehrstündigen Vollsperrung führte.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach fuhr eine 40-jährige Frau mit einem Pkw der Marke BMW im Bereich der Anschlussstelle Neuenkruge ungebremst auf einen vorausfahrenden und mit zwei Personen besetzten (Fahrer 27 Jahre/Beifahrerin 22 Jahre) Pkw VW auf und schob diesen vor sich her, bis er nach rechts in die Außenschutzplanke prallte. Die Beteiligten wurden daraufhin in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Untersuchungen ergaben, dass niemand schwer verletzt ist. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit. An dem BMW entstand ein Schaden i.H.v. ca. 40tsd Euro. Die Schadenshöhe am VW wird auf 7tsd Euro geschätzt.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden noch ein nachfolgender, sowie ein auf der Gegenfahrbahn befindlicher Pkw leicht beschädigt.

Aufgrund einer möglichen Medikamentenbeeinflussung wurde bei der BMW-Fahrerin eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurden die beiden Pkw und das Handy der BMW-Fahrerin auf richterlicher Anordnung hin als mögliche Beweismittel beschlagnahmt.

Für die Dauer der von der Autobahnpolizei Oldenburg durchgeführten Verkehrsunfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen, der Bergung der Fahrzeuge und der Aufreinigung der Fahrbahn wurde die A 28 zwischen den Anschlussstellen Zwischenahner Meer und Neuenkruge bis 23.30 Uhr gesperrt und auf die U 7 verwiesen.

