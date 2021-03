Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbrüche im Stadtgebiet++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11.03) auf Freitag (12.03) kam es im Stadtteil Eversten zu zwei Einbrüchen. Tatbetroffen sind die Grundschule am Hogenkamp und eine KFZ-Werkstatt in relativer Nähe. In beiden Fällen gelangte die unbekannte Täterschaft durch Gewalteinwirkung in die Objekte und entwendete im weiteren Verlauf Sach- bzw. Geldwerte aus den jeweiligen Gebäuden. Wer in dem relevanten Tatzeitraum Beobachtungen in diesem örtlichen Umfeld gemacht hat, vor allem hinsichtlich verdächtiger Personen und Fahrzeuge, meldet sich bitte bezugnehmend auf die vorangestellten Ereignisse bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 790 4215.

