POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streit in Asylunterkunft eskaliert, Verkehrsunfälle, Fahrräder entwendet, Vandalismus, verletzter Polizist nach Auflösung einer Corona-Party u.a.

Weinstadt-Großheppach: Streit in Asylunterkunft eskaliert

In der Nacht auf Sonntag gegen 1:30 Uhr entwickelte sich in der Asylunterkunft im Heuweg ein Streit zwischen drei Männern. Im Verlauf des Streits kam es schnell zu Handgreiflichkeiten zwischen den Personen, hierbei warf einer der Männer auf seinen Kontrahenten ein Fahrrad und ein anderer setzte eine Eisenstange als Schlagwerkzeug ein. Alle drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, ein 23-Jähriger wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da ein 34-jähriger Beteiligter nicht zu beruhigen war, wurde dieser in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Polizeirevier. Alle drei Männer müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag zwischen 14 Uhr und 16:40 Uhr einen vor der Kirche in der Gänsäckerstraße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Fahrräder entwendet

Am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 20 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe aus einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße zwei Mountainbikes.

Beide Räder waren an einem Pfeiler in der Tiefgarage mit einem Schloss gesichert. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich einmal um ein schwarz-weiß-rotes Mountainbike der Marke Scott im Wert von rund 1700 Euro sowie um ein älteres schwarzes Mountainbike vom Hersteller Bulls. Zeugenhinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib der beiden Fahrräder nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker, vermutlich beim Rangieren, die Hausfassade eines Gebäudes in der Großheppacher Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Vandalismus auf Vereinsgelände

Zwischen dem 06.12.2020 und dem 20.12.2020 beschädigten bisher unbekannte Vandalen auf dem Gelände eines Vereins in der Straße Koppenwiesen mehrere Hinweisschilder, zwei Bewegungssensoren und eine Holztür. Zudem wurde eine Wand stark verschmutzt und hierdurch beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach riskanten Fahrmanövern gesucht

Am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr meldeten sich gleich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und teilten mit, dass ein schwarzer Audi A5 die B29 in Richtung Aalen mit sehr hoher Geschwindigkeit entlanggefahren sei und hierbei auch ein gefährliches Überholmanöver durchgeführt haben soll. Anschließend habe er die Bundesstraße bei Winterbach verlassen und sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Ostlandstraße in Richtung seiner Wohnanschrift in der Schorndorfer Straße gefahren. Dort trafen die Beamten den 30-jährigen Fahrer letztlich an.

Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun dringend Zeugen, die den Mann auf seiner Fahrt ebenfalls beobachtet haben oder ggf. sogar von diesem gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Revier zu melden.

Winterbach: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Sonntag gegen 14:45 Uhr von der Ritterstraße auf das Areal einer Tankstelle abbiegen und übersah hierbei zwei entgegenkommende Radfahrer. Die beiden 20 und 56 Jahre alten Radfahrer reagierten schnell und konnten dem Pkw ausweichen, der 56-Jährige prallte aber gegen eine Wand und zog sich hierbei trotz getragenem Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Fellbach-Oeffingen: Autos zerkratzt

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 11 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter mindestens drei in der Ingeborg-Bachmann-Straße geparkte Pkw und beschädigten diese hierdurch. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr: Verletzter Polizist nach Auflösung einer Corona-Party

Am Sonntagnachmittag teilten Anwohner der Haller Straße der Polizei mit, dass sich im Eingangsbereich eines Wohngebäudes eine Familie mit ca. zehn Personen versammelt hat und dort offensichtlich eine Feierlichkeit abhält. Aufgrund der vorliegenden Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurde den Personen für die Örtlichkeit ein Platzverweis erteilt. Ein 30-Jähriger behinderte zunächst die Maßnahmen und verweigerte anschließend die Angabe seiner Personalien, weshalb er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. Hiergegen wehrte sich der Mann massiv, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Einer der Beamten erlitt bei der Rangelei leichte Verletzungen. Da sich der 30-Jährige auch nach der Feststellung seiner Identität uneinsichtig zeigte und dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ein 26-Jähriger Teilnehmer der Feierlichkeiten zeigte sich ebenfalls völlig uneinsichtig und unkooperativ und weigerte sich ebenfalls, den mehrfach ausgesprochenen Platzverweis zu befolgen, weshalb auch er in Gewahrsam genommen werden sollte. Ein 50-jähriger Mann sowie eine 27 Jahre alte Frau kamen dem Mann zur Hilfe und versuchten mehrfach, einen der Ordnungshüter von dem Mann wegzuziehen, was nur durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang unterbunden werden konnte. Der 26-Jährige wurde anschließend ebenfalls zum Polizeirevier verbracht.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Oppenweiler: Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 35-jähriger Mann wurde am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße einer Personenkontrolle unterzogen, da sich der Verdacht ergab, dass dieser gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung verstoßen hat. Der offensichtlich alkoholisierte Mann verhielt sich sofort unkooperativ und aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, versuchte er einem der Beamten einen Schlag zu versetzen, weshalb ihm Handschließen angelegt wurden. Auch hiergegen wehrte sich der Mann. Er wurde letztlich zum Polizeirevier gebracht, während der Fahrt beleidigte er die Beamten mehrfach aufs Übelste. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

