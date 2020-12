POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - Einbruch in Vereinsheim - Unfallflucht - Automatenaufbrüche - Brände - Pkw zerkratzt - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Hülen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf dem Gemeindeverbindungsweg von Hülen in Richtung Arlesberg fahrend, kam am Sonntagmorgen eine 36-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Renault gegen 7.15 Uhr in einer leichten Rechtskurve infolge glatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie seitlich mit der Fahrertüre gegen einen Baum und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung

Von Unbekannten wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem geparkten Traktor, der im Bereich Spenglerstraße/Kantstraße abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Auf den Parkflächen eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße wurde vermutlich beim Ein-/Ausparken ein geparkter VW Golf im Bereich des Frontspoilers beschädigt. Das Fahrzeug war dort am Samstag zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Bopfingen-Aufhausen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Sonntag wurde gegen 18.45 Uhr festgestellt, dass ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde, der in der Michelfelder Straße auf Höhe einer Bäckerei aufgestellt war. Über entwendetes Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen-Schrezheim: Pkw zerkratzt

Zwischen Samstagabend 19.30 Uhr und Sonntagvormittag 10.30 Uhr wurde an einem geparkten Pkw Audi die rechte Fahrzeugseite zerkratzt, der auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand der Straße Im Bann abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Brand in Keller

Am frühen Montagmorgen gegen 4.40 Uhr wurde festgestellt, dass eine hölzerne Kellertüre eines Mehrfamilienhauses im Berliner Weg in Brand brannte. Die Freiwillige Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bettringen waren mit 24 Mann und 6 Fahrzeugen im Einsatz. An der Türe entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser Durlangen: Durch eine aufgehebelte Balkontüre im 1. Obergeschoss verschaffte sich am Sonntag ein Unbekannter gegen 18.20 Uhr Zutritt in ein Zweifamilienhaus in der Hölderlinstraße. Er öffnete in den Räumlichkeiten Schränke und Schubladen und durchwühlte sie. Über das Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Als die Bewohnerin im Erdgeschoss den Einbruch bemerkte und die Polizei verständigte, flüchtete der Täter. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Heubach: Am Sonntag drang ein Unbekannter zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße ein. Er begab sich in das Schlafzimmer im 1. Obergeschoss durchsuchte dieses und entwendete ein Sparbuch. Als der Täter, der etwa 40 Jahre alt und ca. 150 cm groß war, von der heimkehrenden Geschädigten gestört wurde, verließ er das Haus über die Terrassentüre und flüchtete in Richtung Friedhof. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag drangen Unbekannte über eine Leiter durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Vereinsheim in der Straße Am Boppler ein. Zuvor hatten sie die Bewegungsmelder sowie das Licht an der Außenwand abgerissen. Im Gastraum entwendeten sie zwei vorgefundene Kassen mit einem kleinen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Gschwend: Brand in Scheune

Vermutlich ein Defekt an einer alten Stromleitung führte am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr in einer Scheune in Wimberg zu einem Schwelbrand im ersten Stock. Dadurch wurden mehrere Bodenbretter sowie ein Holzbalken in Brand gesetzt. Die ausgerückten Feuerwehren Gschwend und Schwäbisch Gmünd, die mit 10 Fahrzeugen und 74 Wehrleuten anrückten, konnten den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufbruch von Automat

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, wurde an der Burgruine Hohenrechberg der dort aufgestellte Wechselgeldautomat aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in Höhe von knapp über 1000 Euro entwendet. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580

