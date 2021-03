Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Im Winter braucht man Holz+++

Oldenburg (ots)

Im Winter braucht man Holz, dachte sich wohl ein Paar aus der Gemeinde Edewecht und machte sich am späten Mittwochabend bei mehr als unwirtlichem Wetter auf den Weg, um sich welches zu besorgen. Dass die Polizei aber auch bei Schmuddelwetter unterwegs ist und Kontrollen durchführt, schien sie dann doch überrascht zu haben. Was ist passiert? Eine Zivilstreife der Westersteder Polizei ist am Mittwoch gegen 23.00Uhr bei Starkregen und einsetzendem Sturm auf dem Weg von Mansie nach Westerstede, als ihnen etwa in Höhe der Mülldeponie ein am Straßenrand stehender Transporter auffällt, in der sich eine Person befindet. Eine weitere, schlecht zu erkennende Person, steht auf der anderen Straßenseite im Grünstreifen. Nachdem die Streife gewendet hat, setzt der Transporter seine Fahrt fort und fährt in ein nahegelgenes Gewerbegebiet, welches aber nicht zu der bereits ermittelten Halteranschrift passt. Dort wird das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Die 58jährige Fahrzeugführerin gibt dann auf Nachfrage an, dass sich ihr Lebensgefährte, der Fahrzeughalter, lediglich habe "erleichtern" müssen. Dieser sitzt durchnässt und mit verschmutzter Arbeitsbekleidung auf dem Beifahrersitz und bestätigt die Angaben. Da diese wenig glaubhaft erscheinen, bitten die Beamten um einen Blick auf die Ladefläche, wo dann der Grund des vorherigen Anhaltens festgestellt wird. Hier befinden sich nämlich diverse, bereits auf Länge geschnitte, Eichenäste, die bei Baumpflegearbeiten der Straßenmeisterei angefallen und lediglich noch nicht abtransportiert waren. Das Paar aus Edewecht, welches angibt, dass ihnen nicht bewußt sei, dass das Einsammeln und Verwerten von Holz verboten ist, erwartet nun ein Verfahren wegen (Holz)Diebstahls.

