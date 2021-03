Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Gartenlaube +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch wurde bei der Polizei der Einbruch in eine Gartenlaube an der Ammergaustraße zur Anzeige gebracht:

Im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwoch gegen 14 Uhr betraten unbekannte Täter das Gelände des Kleingartenvereins und zerstörten dort gewaltsam das Eingangstor zu einer Parzelle. Anschließend brachen sie die Tür zur Laube auf. Im Gebäude suchten die Diebe offenbar nach Wertsachen; sie flüchteten schließlich mit elektrischen Gartengeräten im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: 0441/790-4115. (281089)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell