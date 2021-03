Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: LKW reißt sich bei einem Verkehrsunfall in Wiefelstede den Kraftstofftank auf und verliert mehrere hundert Liter Diesel+++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend, dem 13.03.2021, kam es in Wiefelstede, Ortsteil Metjendorf, zu einem Verkehrsunfall, der einen längeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und weiteren Fachkräften erforderte. Gegen 22 Uhr befuhr ein 28jähriger LKW-Fahrer mit einem sogenannten Kipper die Metjendorfer Straße in Richtung Neusüdende. Ungefähr in Höhe des Bahnwegs kam der LKW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Berme und kam schließlich auf einem Feld zum Stillstand. Bei diesem Fahrmanöver wurde der Kraftstofftank des LKW aufgerissen und ca. 400 Liter Diesel liefen aus. Die freiwillige Feuerwehr Metjendorf wurde alarmiert, um ein weiteres Austreten von Kraftstoff zu verhindern. Durch einen Vertreter der unteren Wasserbehörde des LK Ammerland wurde noch am Abend ein Fachunternehmen mit dem Auskoffern des verschmutzten Erdreichs beauftragt. Die Verkehrsunfallstelle wurde aufgrund der umfangreichen Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis ca. 01:30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

