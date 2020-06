Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Müll in Brand geraten

Am Mittwoch, 03. Juni 2020, geriet gegen 17.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Haufen Müll in Brand. Dieser war an einem Waldstück entlang mehrerer Windkraftanlagen an der Straße Zum Rosenmoor hinterlassen worden. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von etwa 20 m² aus. Die Feuerwehr Garrel rückte mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen.

