POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Lohne- Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Person

Am Donnerstag, 03. Juni 2020, gegen 16.16 Uhr, ereignete sich auf der Dinklager Straße im Nahbereich eines Fahrschulgeländes ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Krad-Fahrschüler aus Lohne führte auf einem Fahrschulgelände Fahrübungen durch. Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte der 23-jährige das Fahrschulmotorrad, durchbrach einen Zaun und kollidierte im Anschluss mit einem PKW einer 20-jährigen aus Lohne, welche die Dinklager Straße in Richtung Lohner Innenstadt befuhr. Der 23-jährige wurde zunächst unter dem PKW eingeklemmt und konnte durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lohne befreit werden. Bei dem Verkehrsunfall zog sich der 23-jährige lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Klinikum zugeführt. Die 20-jährige PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Der 46-jährige Fahrschullehrer erlitt einen Schock und wurde einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Für den Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Dinklager Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit voll gesperrt. Neben Polizei- und Rettungskräften befanden sich Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Lohne und Brockdorf sowie Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort.

