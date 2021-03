Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn:+++Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 16.03.21, ereignete sich in Wiefelstede, Ortsteil Neuenkruge, ein schwerer Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Ein 37-jähriger Oldenburger befährt mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß den Fahrradweg des Alten Postweges in Fahrtrichtung Neuenkruge. Ein 36-jähriger Pkw Fahrer aus Wiefelstede befährt mit seinem Pkw den Alten Postweg aus Neuenkruge kommend. Der Pkw-Fahrer will in die Westerholtsfelder Straße einbiegen. Dabei übersieht er den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzt über die Motorhaube des Pkw und bleibt verletzt liegen. Während der Unfallaufnahme wird der Alte Postweg halbseitig gesperrt. Der Radfahrer wird in ein Krankenhaus in Oldenburg verbracht. Nach Angaben des Notarztes besteht keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell