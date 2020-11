Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Rohbau scheitert

GronauGronau (ots)

Unbekannte versuchten in ein im Umbau befindliches Wohngebäude in Epe einzudringen. Die Haustür an der Gronauer Straße hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Die Tat ereignete sich von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

